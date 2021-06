Robert Fico: Denníku SME sú dobrí aj nacisti, ak treba udrieť do strany SMER - SD

Sorosov denník SME sa už roky krúti, aby to nevyzeralo úplne na hulváta. Nenávisť voči SMERU – SD prekrýva ako sa len dá, len aby aspoň trochu voňal farbami objektívnosti.

Mimikry však nemôžete hrať večne a aj majster pretvárky sa musí raz potknúť.

Dnes (22. júna 2021, P. Tkačenko, str. 8) sa SME v jednom zo svojich hlavných komentárov venoval demokratickej úchylke SMERU - SD, ktorý pri očkovaní celkom prirodzene presadzuje dobrovoľnosť. A dochádza k nekompromisnému záveru, „že vláda má na zavedenie povinného očkovania plné právo“. Aby svojmu tvrdeniu dali v SME argumentačnú váhu, siahli po perle a odkazujú na „dvorného právnika tretej ríše“ Carla Schmitta. Skoro mi vypadli oči. Vraj nemá „celkom nepoškvrnenú povesť“, ale v podstate je použiteľný na útok proti SMERU – SD.

video //www.youtube.com/embed/mT7pd4n0eF0

Takže, dámy a páni, bez toho, aby som otvoril akúkoľvek encyklopédiu, moje všeobecné vzdelanie mi zaplo všetky signálky a zo šedej mozgovej kôry vyťahujem, že:

právnik Carl Schmitt bol prominentným členom Hitlerovej nacistickej strany v 30-tych a 40-tych rokoch minulého storočia, právnik Carl Schmitt bol dvorným obhajcom Hitlera a všetkých jeho svinstiev, osobitne sa preslávil apológiou noci dlhých nožov, kedy Hitlerova soldateska povraždila z oponentov, čo sa len dalo, právnik Carl Schmitt podporoval pálenie kníh židovských autorov a autorov, ktorí sa inšpirovali židovskými myšlienkami, právnik Carl Schmitt bol šéfom všetkých nacistických právnikov a pokiaľ si pamätám aj právnického nacistického časopisu.

Ako nacista, antisemita vydržal do posledných dní II. svetovej vojny a ani po jej skončení nebol schopný žiadnej sebareflexie. A myšlienky tohto nacistického zloducha používa denník SME, aby znevážil princíp dobrovoľnosti, ktorý v SMERE – SD presadzujeme pri očkovaní. Jednoducho, v SME si pravdepodobne osvojili známu ideu W. Churchilla , že sa spojí aj s diablom, ak to poslúži v boji proti Hitlerovi. V SME platí, že sa spoja aj s Hitlerom, ak to pomôže poraziť SMER – SD. Toto nepotrebuje žiaden komentár. Ale otázky sú na mieste – kde je angažovaný prokurátor Špeciálnej prokuratúry Honz? Kde sú bojovníci proti antisemitizmu a fašizmu? Kde sú Sorosove mimovládky?

Teším sa, ako tento príbeh denníka SME porozprávam 9. septembra pred pomníkom obetí nacistického šialenstva podporovaného a ospravedlňovaného dvorným právnikom Hitlera Carlom Schmittom, pretože tento deň sa mi podarilo zákonom presadiť ako pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia.