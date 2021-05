Robert Fico: „Nepatrím medzi tých, ktorí sa nechajú opiť rožkom.“

Po vyjadreniach, ktoré som mal na adresu kolúznej väzby a sudcov Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), osobitne sudkyne P. Záleskej, táto, jemne povedané,

vytvorila tlak na predsedu ŠTS J. Hrubalu, aby zorganizoval tlačovú konferenciu a súd a jeho sudcov bránil. Mimochodom, P. Záleská sa preslávila svojím vzťahom k najbohatšej novinárke M. Tódovej z Denníka N, ktorá bez akýchkoľvek pochybností mala a má v tejto sudkyni výdatný zdroj informácií.

Čo som povedal na adresu p. Záleskej, ktorú, okrem iného, pozdravujú Zorkovci z Nitry? Že v rozhodnutí, ktorým vzala do väzby bývalú predsedníčku jedného súdu, uviedla 4 svedkov (Urbanová, Tóth, Murza, Malatká) a prepisy zvukových záznamov, ktoré mali svedčiť v NEPROSPECH obvinenej. Ja Vám radšej poskytnem foto tejto časti rozhodnutia sudkyne P. Záleskej z 23. januára 2021, aby neboli pochybnosti:

Rovnako som uviedol, že Najvyšší súd SR 5. februára 2021, keď rozhodoval o sťažnosti proti rozhodnutiu sudkyne Záleskej, vo svojom rozhodnutí tvrdí opak. Opäť príslušné foto:

Najvyšší súd SR potom ďalej rozoberá výpovede uvedených 4 svedkov a jednoznačne z nich vyplýva, že sú v PROSPECH obvinenej. Dokonca aj pri prepisoch zvukových záznamov uvádza nasledovné: „Rovnako tak ani označené prepisy zvukových záznamov ku skutku, pre ktorý je obvinená trestne stíhaná, neobsahujú skutočnosti majúce relevantný význam z hľadiska dôvodnosti podozrenia, že obvinená sa mala dopustiť konania tvoriaceho obsah obvinenia, ktoré bolo voči nej vznesené.“

Je nenormálne, šokujúce, že v rozhodnutí o vzatí do väzby sudkyňa Záleská odkazuje na 4 svedkov a v podstate nimi odobruje obvinenie a že v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR sú títo 4 svedkovia a zvukové záznamy vyhodnotené úplne opačne, a to v prospech obvinenej. Ako sa takéto niečo môže stať pri takom vážnom zásahu do osobnej slobody, akým je väzba? Toto je podstata mojej kritiky a tvrdenia, že sudcovia ako je Záleská nemajú čo robiť na ŠTS v Pezinku.

Predseda ŠTS J. Hrubala na nátlak sudkyne Záleskej na tlačovej konferencii povedal toto: „Nič také, čítam to zľava, sprava tam nevidím.“ K tomuto alibizmu je ťažko niečo dodať, len to, že reakcia J. Hrubalu nevyvrátila nič na mojich tvrdeniach a závere, že sudcovia ako je P. Záleská nemôžu pracovať na ŠTS. Nehovoriac o tom, že konanie P. Záleskej bude treba posúdiť aj z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti.

A ešte v krátkosti k ministerke spravodlivosti SR M. Kolíkovej. Unikátu v politike, ministerke, ktorej rodinná firma okráda majiteľov bytových domov a ktorej druhá rodinná firma robí miliónové obraty s RTVS. Táto ministerka vždy, keď sa na ňu valí kritika, kričí, že ide o lož, klamstvá a nehoráznosti. Tak len takú drobnosť, kto tu klame. V piatok na rokovaní NR SR vyslovila záver, že na Slovensku máme v kolúznej väzbe (väzba z dôvodu, že obvinený by mohol ovplyvňovať na slobode svedkov) iba 7 obvinených. Toto povedala s kamennou tvárou, mysliac si, že žerieme seno. Dovoľte mi preto, aby som na to reagoval opäť foto odpovede podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. A pripomínam, že výkon väzby patrí do kompetencie ministerky spravodlivosti. Netreba nič viac dodať.