Nebudem reagovať na dvojstranový obsah zúfalstva denníka SME pod názvom „Makó ukázal na Smer“ (pondelok 14. 12. 2020), pretože nie je na čo reagovať.

video //www.youtube.com/embed/P7m6juVpB_k

Ak by som prijal filozofiu denníka SME, že som automaticky vinný a hlavou mafie len preto, lebo sa osobne poznám s ľuďmi, ktorí sú dnes nezákonne vo väzbe, tak by som musel niesť zodpovednosť za všetky zločiny Kaddáfiho. Aj toho som osobne poznal a stretol som sa s ním, dokonca na štyri oči.

Denníku SME opäť nič nevyšlo. A toľko mal očakávaní, hoci nechápem prečo, z výpovede bývalej štátnej tajomníčky M. Jankovskej, ktorá je mesiace bezdôvodne držaná vo väzbe. Všetci to vedia, ale nemá ju kto pustiť, pretože každý prokurátor aj sudca si uvedomujú, že za rozhodnutie o prepustení z väzby by boli zlynčovaní ako sudca Truban.

Mám ale povinnosť vyjadriť sa k mimoriadne nebezpečnej misii, na ktorú sa osadenstvo denníka SME, ale aj ďalších slovenských médií vybralo. K misii, na ktorej si myslí, že je nad zákonom a že v mene boja s akýmisi politickými démonmi si môže dovoliť všetko. Už snáď ani netreba citovať známy výrok, že SME pravdu nehľadá, SME ju má, vlastnú autentickú a politicky a profesionálne poriadne znásilnenú.

Denník SME ani len nemôže predstierať, že je morálnym etalónom, objektívnym zrkadlom diania. Nielen preto, že jeho spoluvlastníkom je hlavný aktér najväčšej korupčnej kauzy v histórii Slovenska opísanej v slávnom spise Gorila. Ak ma niektorí vládni politici nezmyselne vyzývajú, aby som sa priznal, hoci neviem k čomu, uvažoval som, či by som konečne nevyriešil záhadu storočia. Či som teda pil alebo nepil kolu s pánom Haščákom. Ak by moja výpoveď zreálnila privatizačné besnenie druhej Dzurindovej vlády a účasť Penty na ňom, stojí to za úvahu.

A dnes by som mohol pridať, keďže pán Haščák je vo väzbe (podľa mňa bez zákonných dôvodov) a podozrivý z prania špinavých peňazí, že denník SME je práčkou špinavých peňazí. Na takúto skratku mám pri čítaní tohto denníka plné oprávnenie.

Denník SME nemôže moralizovať ani preto, že je významnou súčasťou mašinérie manipulujúcej s verejnosťou. Keď sa na jar 2018 po vražde novinára Kuciaka a jeho priateľky organizovali verejné protesty proti mojej vláde, SME stálo v prvom rade. Poctivo vyzývalo ľudí na účasť, informovalo, kde a kedy je treba ísť. To by bolo to najmenej. SME bez dôkazov obviňovalo moju vládu zo zorganizovania tejto vraždy prostredníctvom talianskej mafie, tlačil obraz môjho prepojenia cez vymyslené telefonáty s talianskym podnikateľom Vadalom, šéfredaktorka tohto denníka zašla tak ďaleko, že ma bez škrupúľ ako trojnásobného a najdlhšie slúžiaceho premiéra označila za ústrednú postavu slovenskej mafie. Keby mi ako mladému človeku niečo takéto tĺkli do hlavy každý deň, stál by som v prvom rade protestujúcich pred úradom vlády. SME sa doslova zúčastnilo na najväčšom podvode na ľuďoch od roku 1989 s cieľom vyvolať predčasné voľby, čo sa mu samozrejme nepodarilo.

Dochádzalo k totálnemu zneužívaniu žurnalistiky. Aby denník SME preukázal moje prepojenie na taliansku mafiu, vymýšľal si moje telefonické rozhovory s Vadalom. Zverejňoval šialené rozhovory s podivnými talianskymi novinármi, ktorí to mali potvrdiť, ako napríklad s Carlom Boninim z La Repubblica, ktorý z rozhovoru vyšiel ako úplný idiot. Posúďte.

Otázka SME: Môžete povedať, ktorá prokuratúra rozhovor zachytila?

Odpoveď: Nie to nemôžem povedať.

Otázka SME: Ako sa vám podarilo získať informácie o rozhovore?

Odpoveď: Nemôžem to povedať, lebo to je profesionálne tajomstvo.

Otázka SME: Viete dátum rozhovoru?

Odpoveď: Nie, nevieme.

Otázka SME: Viete o čom Fico a Vadala hovorili?

Odpoveď: Nie.

Otázka SME: Ale rozhovor sa vraj niesol v priateľskom duchu?

Odpoveď a teraz si sadnite: Áno to je pravda.

Suma summárum, nikto nič nevie, ale rozhovor bol srdečný a priateľský. Dôležité je, že všetko splnilo svoj účel. Ešte aj ľudia, ktorí protestovali na základe klamstiev na jar 2018, boli slušní a zodpovední. Tí, čo boli 17. novembra 2020 na protestoch, boli už neslušní, nezodpovední a ešte aj opice.

Vážení priatelia, kliknite si na Google a dajte dve slová: FICO A VADALA. VYJDE VÁM 47 TISÍC PRÍSPEVKOV. No, nekúpili by ste takúto pravdu? To, že žiadny telefonát nie je, že veci z jari 2018 vyvracia už aj súčasný šéf SIS, to je nepodstatné. Mašinéria splnila účel a natlačila do hláv ľudí, čo potrebovala. Netreba zdôrazňovať, že denník SME bol jeden z najväčších tvorcov tohto podvodu.

Je škoda, že médiá sa nepoučili. Vidím to pri kauze Jankovskej, nezákonných väzbách, varenia z vody, keď im chýba už aj voda. Ak bolo 47 tisíc krát klamlivo opakované moje spojenie s Vadalom, dnes sú to už tisíce príspevkov o mne, Smere a Jankovskej, či Makóovi, hoci opäť nie je o čom. Predvčerom to bol Vadala, včera Gašpar, dnes Jankovská, zajtra bude mašinéria pokračovať. Má to jeden háčik - SMER a Fico sú tu a majú vďaka takým médiám ako je SME veľký politický apetít. Nečakám žiadne ospravedlňovanie, pretože na to neboli v SME nikdy vychovávaní. Pár slov, ako je prepáčte, by si však zaslúžili ľudia z môjho okolia na úrade vlády, ktorým táto partia klamárov a manipulátorov priamo pokazila život.

Mimoriadne nebezpečné je aj to, že médiá ako denník SME bez akejkoľvek výhrady tolerujú politické objednávky na kriminalizáciu SMERU – SD a jeho predstaviteľov. Tomuto denníku nevadia teatrálne divadlá pri zadržiavaní a domových prehliadkach, lebo slúžia boju proti opozícii pri vláde, ktorá je totálne neschopná a stratila akúkoľvek autoritu. Denníku SME nevadí, že I. Matovič dáva statusy o policajných zásahoch pred zásahmi, čo potvrdzuje, že o nich vie. Toleruje sa, že sudca Kliment chodí na úrad vlády za I. Matovičom, že Kliment je strýkom neslávne slávneho prokurátora Repu, ktorý sa vyznamenáva v pohone na nominantov SMERU – SD. Nevadí, že I. Matovič oznamuje predstaviteľom opozície, aby doma čakali, kým im NAKA nevykopne dvere, že je podľa Sulíka pomstychtivý. Alebo ani to, že Sulík v nedeľu v RTVS priamo potvrdil úlohu Matoviča v kriminalizácii opozície slovami: „Akože toľko ľudí, čo sedí v base, jak on teda to tu začal čistiť... I. Matovič to robí, že na jedničku... a nech to pekne ďalej robí.“ Že predseda klubu OĽANO v NR SR v rádiu Expres dnes povedal: „Pád tejto vlády by znamenal amnestiu všetkých zločincov, čo sú vo väzbe.“ Haló, dobré ráno denník SME! Čo ešte viac potrebujete na potvrdenie, že tento štát je v totálnom rozklade a že vy sa priamo na tomto rozklade podieľate? Čo treba ešte viac dokazovať, aby sme definitívne akceptovali záver, že vo väzbe sedia nezákonne ľudia, že máme politických väzňov, že orgány činné v trestnom konaní konajú na politické pokyny, že sa nerešpektuje prezumpcia neviny? Jedno je isté, udalosťami z roku 2020 sa budeme musieť v budúcnosti zaoberať a musíme presne pomenovať, kto v tomto protiprávnom šialenstve poškodzujúcom meno Slovenska zohral akú úlohu. Vrátane médií.

Robert Fico