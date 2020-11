Robert Fico: Zo žurnalistiky ste urobili politickú prostitútku

Vážená pani šéfredaktorka, rád by som zareagoval na Váš smutný stĺpček v dnešnom vydaní denníka SME (streda 18. novembra 2020) pod názvom Oslava.

Nemám inú možnosť ako cez blog, pretože mi odmietate uverejniť v printovej podobe politické názory opozičného politika, čo je nevídané.

Cenzúra je prvé slovo, ktoré sa spája s Vaším denníkom. Je to smutné vysvedčenie. Nielenže odmietate uverejňovať iné názory ako svoje, alebo Vašim ušiam lahodiace, ale čo je horšie, zatajujete a skresľujete informácie. A vyzeráte smiešne, pretože ignorujete fakt, že informácie sa dnes šíria bez ohľadu na to, či ich uverejníte alebo nie. Aby som bol konkrétny, pred pár dňami ste odmietli uverejniť moje stanovisko k škandalóznym výrokom predsedu Súdnej rady SR J. Mazáka (bývalého predsedu Ústavného súdu SR), ktorý v mene boja proti pandémii súhlasí s porušovaním Ústavy SR a zákonov. Takáto politická servilnosť J. Mazáka k vláde sa nedá ani komentovať. A nedá sa v podstate komentovať ani to, že takéto, doslova nebezpečné úlety J. Mazáka tolerujete, hoci vždy máte plné ústa práva a právneho štátu.

Cenzúru ste uplatnili aj pri informovaní o včerajších protestoch. Keď sa za mojej vlády stretlo pred úradom vlády pätnásť ľudí, mali ste to vždy na titulnej strane svojho denníka. Ak sa v Bratislave stretnú doslova tisíce ľudí, a vyjadrujú názor aj proti Vám, správate sa ako slávne tri čínske opice. Takto hrubo odignorovať včerajšie protesty by si za hlbokého socializmu nedovolilo ani Rudé právo. A to o niečom svedčí. U Vás ale platí – ak je to proti Ficovi a Smeru, je to demokratické a správne. Ak tisíce ľudí kričia na vládu I. Matoviča, na médiá, tak to sú len fašistické a extrémistické excesy. Vy ste sa museli v denníku SME zblázniť rovnako ako I. Matovič.

video //www.youtube.com/embed/stasmIFTr2Y

Druhým slovom je vyhrážanie sa opozičným predstaviteľom kriminalizáciou. Ani to by nerobilo Rudé právo. Na moju adresu ste doslova uviedli, že sa chytám slobody teraz, keď sa bojím, že jedného dňa sa v mojich dverách objaví spravodlivosť. Mám to považovať za vyhrážanie sa a politickú objednávku pre politicky angažovaných prokurátorov, ktorí sa v rozhovoroch vo Vašom denníku predbiehajú v šírení bludov a hlúpostí, len aby zaujali vládnu väčšinu pri voľbe generálneho a špeciálneho prokurátora? Už ste ma v redakcii odsúdili? Ak máte, vážená pani šéfredaktorka, akýkoľvek problém s mojou osobou z pohľadu trestného práva, obráťte sa s dôverou na orgány činné v trestnom konaní. Nikdy som nebol podozrivý, ani vypočúvaný v súvislosti so žiadnou trestnou činnosťou.

Naopak, vážená pani šéfredaktorka, ktorá beriete polovicu platu od finančnej skupiny Penta. Ak by som s takou umeleckou tvorivosťou vykladal zákony, ako spomínaní angažovaní prokurátori, kľudne by sa Vám dala našiť organizovaná alebo zločinecká skupina, pretože kryjete skupinu Penta, ktorá bola súčasťou najväčšej korupčnej kauzy v histórii Slovenska za druhej Dzurindovej vlády.

Veľmi sa mýlite, ak sa domnievate, že ste v denníku SME niečo viac, že ste nejaká elita, ktorá si môže dovoliť všetko, lebo máte svoju vlastnú pravdu na hony vzdialenú od reality. To, čo predvádzate, je najhlbším ponížením žurnalistiky, z ktorej ste urobili obyčajnú politickú prostitútku.

S úctou

Robert Fico