R. FICO: Kliment s Hrubalom pustili mafiána Kudličku z väzby, Kováčik za to sedí vo väzbe.

Vládna koalícia nemá dohodu na novom generálnom prokurátorovi (GP) a jednotliví kandidáti sa predbiehajú v médiách. Vnímam silné vyjadrenia a sľuby, ako keby sa GP volil priamo ľuďmi, a nie v NR SR.

A keďže kandidátov je veľa a funkcia iba jedna, niekomu napadlo, že treba sa zbaviť aj špeciálneho prokurátora D. Kováčika, aby sa naraz rozhodovalo o dvoch funkciách, čo zjednodušuje politické dohody a uspokojuje bezbrehú ambicióznosť kandidátov.

Dnes, keď sa dohodne jeden vyšetrovateľ s jedným prokurátorom, môžu zničiť kohokoľvek. Obviniť ho, tlačiť do väzby, pričom vedia, že súdy pod tlakom médií a vlády prijímajú želané rozhodnutia. Ako korunné dôkazy sa často používajú nepriame dôkazy alebo svedectvá tzv. kajúcnikov, ľudí, ktorí sedia vo väzbe alebo väzení a sú schopní vymyslieť si čokoľvek, len aby išli na slobodu. A do toho všetkého médiá chrlia citáty zo spisov, informujú skôr ako polícia, sú nachystané s fotoaparátmi a kamerami na miestach procesných úkonov ešte pred príchodom polície.

Špeciálny prokurátor (ŠP) je mimoriadna funkcia. D. Kováčik bol trikrát zvolený v NR SR ústavnou väčšinou a významnou mierou sa zaslúžil, že násilná mafia sedí za mrežami. Ale niektoré médiá a politici ho nenávidia, lebo mal iný právny názor ako oni. A ešte aj zavadzia, lebo chcú toho svojho GP a ŠP. Takého, ktorý, ako otvorene hovoria vládni poslanci, bude stáť na strane vládnej koalície a slúžiť vláde (50-te roky sú proti tomu nič). Tak sa na D. Kováčika vrhli. Opäť zdôrazňujem, som za riadne prešetrenie veci, ale rešpektujem prezumpciu neviny, a najmä v tomto prípade s jasným politickým pozadím musíme byť všetci viac ako opatrní. Prečo? Nuž stačí sa pozrieť na hlavný dôvod obvinenia D. Kováčika a jeho vzatia do väzby.

Budem hovoriť len fakty, všetky už uverejnené. D. Kováčik je v hlavnom bode obvinený, o. i., lebo zastupujúca prokurátorka ŠP nepodala sťažnosť proti rozhodnutiu súdu z roku 2017 o prepustení mafiána Kudličku z väzby. To je zrejmý fakt. A toto mal vraj zariadiť D. Kováčik a zobrať za to úplatok. Predpokladám, že obvinenie o úplatku je dielom nejakého kajúcnika, ako obyčajne. Kajúcnik povie čokoľvek, len nech ho pustia na slobodu.

Kto prepustil mafiána Kudličku z väzby? Bol to dnešný predseda Špecializovaného trestného súdu J. Hrubala. Jeho rozhodnutie rešpektujem ako legitímne. Namiesto väzby prijal peňažnú záruku vo výške 100 tisíc Euro od manželky Kudličku, nahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka a uložil obvinenému rôzne povinnosti a obmedzenia.

J. Hrubala rozhodol takto aj na základe rozhodnutia senátu Najvyššieho súdu SR (NS SR), na čele ktorého nesedel nikto iný ako kandidát na GP J. Kliment. NS SR totiž predtým zrušil rozhodnutia J. Hrubalu, ktorým nebol Kudlička prepustený na slobodu, a to na základe Kudličkovej sťažnosti. J. Hrubala sám uviedol, že právny názor odvolacieho súdu je pre neho záväzný, preto rozhodol ešte raz a Kudličku prepustil z väzby. Dozorujúca prokurátorka ŠP nepodala proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť. Neviem, či sa prokurátorka radila so svojím šéfom, či jej dal D. Kováčik nejaký pokyn. V každom prípade mala ŠP rovnaký právny názor ako sudcovia Kliment a Hrubala. D. Kováčik sedí vo väzbe za právny názor, musí znášať fotografie s putami na rukách, obrovský zásah do osobnej slobody, sudcovia Kliment a Hrubala, tí, ktorí pustili Kudličku na slobodu, čo bolo legitímne rozhodnutie, sú vo všeobecnosti v médiách obľúbení a jeden z nich kandiduje na GP. Naozaj chcete od nás všetkých, aby sme mlčali a nepopisovali to, čo vidíme?