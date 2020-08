Robert Fico: Druhé poďakovanie redakcii denníka SME

Vedenie denníka SME, ktorého spoluvlastníkom je finančná skupina Penta, hlavný aktér údajného spisu Gorila o najkorupčnejšej kauze v histórii Slovenska, stále nedáva spávať moje vyjadrenie:

Nikdy som nebol ani podozrivý, ani stíhaný v súvislosti s ekonomickými trestnými činmi. Čo je čistá pravda.

Pred pár dňami SME urobilo prvý pokus a ako ekonomické zločiny mi pripísalo, že som dal lekárovi fľašu koňaku, že som údajne pil kolu s ich zamestnávateľom p. Haščákom, že som bol pri nákupe obrnených vozidiel pre českú armádu (!), že som plával v súkromnom bazéne a vymysleli si aj môj telefonát s Vadalom. A ešte splietalo niečo o financovaní SMERU, keď bol v hlbokej opozícii. Za tento príspevok som denníku SME poďakoval, pretože len potvrdil moje slová.

Vedenie SME pochopilo, že ich pokus bol veľkým prepadákom. Tak dnes 20. augusta 2020 prichádza repete „Fico ukazuje na iných, na svoje kauzy zabúda“. Na tom istom mieste, vo veľkom rozsahu, samozrejme, so starostlivo vybranou fotografiou (pri výbere sa radia hodiny, aby som vždy a zásadne vyzeral minimálne ako monštrum). Čo tam po tom, dámy a páni z najspravodlivejšieho denníka, že OĽaNO rozoberá štát v priamom prenose, že neschopnosť celej koalície volá do neba, že Kollár vyťahuje peniaze zo straníckej pokladne do súkromných rúk, treba sa venovať opozičnému Ficovi.



Čo teda dnes SME na mňa „vytiahlo“? Vraj mám byť ticho pri Kiskovej pozemkovej kauze, lebo ja som podozrivo nadobudol 800 (osemsto) metrov štvorcových vinice (!). Pred 18 rokmi (v hlbokej opozícii) som spolu s manželkou kúpil od súkromnej osoby tento „obrovský“ vinohrad a aby som sa vyhol akýmkoľvek špekuláciám, že ho chcem zameniť za stavebný pozemok, dal som vinohrad zaregistrovať ako chránený vinohrad. Prikladám osvedčenie o registrácii vinohradu:



Nikto na vinohrade nemôže stavať, ani stavať nebude, je to vinohrad. Bodka. Denník SME, kde som tu spáchal ekonomický trestný čin? Všetky informácie o vinohrade máte, ale zamlčali ste ich úmyselne.

Ďalej mám byť ticho pri Kollárovi, ktorý bol podozrivý z pašovania drog, lebo na úrade vlády SR pracovala žena, ktorá sa v minulosti priatelila s talianskym podnikateľom, ktorým mal neskôr problémy s drogami. Denník SME, kde je tu moje podozrenie, čo som spáchal?

No a čerešničkou na torte je obvinenie, že som vraj málo platil za nájom bytu v komplexe Bonaparte. Novinári v SME už naozaj robia zo seba idiotov, pretože to bol práve denník SME, ktorý sa zaoberal výškou môjho nájomného a došiel k záveru, že je v poriadku. Samá veľká Monika Tódová v článku „Fico pre luxusný byt ukázal príjmy svojej rodiny“ (11. októbra 2012) konštatuje, že „cena, ktorú platí Fico, je podľa zverejnených ponúk štandardná.“ Denník SME, prestaňte sa správať ako neschopná tlupa, kde ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Veď je to na smiech. Okrem toho, kde tu vidí SME moju trestnú činnosť?

Dúfam, že partia novinárov v SME sejúca nenávisť neočakáva odo mňa, že budem reagovať na ďalšie iné klebety, ktoré v hlbokom zúfalstve dnes vložili do bombastického článku s nulovým efektom. Alebo naopak s pozitívnym efektom pre mňa. Aj na SME by sa dal aplikovať slávny výrok jedného z ruských premiérov, ktorý na účely tohto blogu parafrázujem. Chceli sme to urobiť najlepšie, ako sa dalo a čo najviac Ficovi ublížiť, ale urobili sme to ako obyčajne a opäť sme mu pomohli. Vážená redakcia denníka SME, ešte raz ďakujem. Nech Vám Vaša zaslepenosť a nenávisť vydrží čo najdlhšie.