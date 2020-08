Robert Fico: Poďakovanie redakcii denníka SME

Nezávidím redaktorom denníka SME. Pracujú vo veľkej dileme. Plne si uvedomujú, že údajný spis Gorila odhaľuje zákulisie najkorupčnejšieho škandálu u nás (privatizácia SE vládou M. Dzurindu).

Rovnako vedia, že hlavným hráčom v kauze bola finančná skupina Penta, osobitne p. Haščák. A že táto skupina dnes vlastní prakticky polovicu denníka SME. Obrazne povedané, polovicu platu dostávajú teda redaktori SME od Penty.

video //www.youtube.com/embed/Oyk5i129TYo

Táto trauma sa prejavuje na práci redakcie denníka SME v uverejňovaní vyfabulovaných obvinení a neustálom útočení na stranu SMER – sociálna demokracia. Novinári SME v úmornej snahe zbaviť sa tohto prekliatia idú do extrémov, ktoré niekedy vyvolávajú úsmev, no inokedy aj vážne obavy, kto a ako ovplyvňuje verejnú mienku. Dovoľte mi tri krátke príklady, kým sa dostanem k meritu a poďakovaniu.

SME po vražde novinára a jeho priateľky obludnými klamstvami lákal ľudí na účasť na protivládnych protestoch. Nič nebola pravda. Nebolo žiadne prepojenie úradu vlády a talianskej mafie pri vražde, neexistovali žiadne telefonáty medzi talianskym podnikateľom Vadalom a mojou osobou. Keďže to redakcia SME nevedela prehltnúť, jeho šéfredaktorka na stránkach rakúskeho Kuriera (15. marca 2019) súhlasila s uverejnením jej názoru, že nemá pochybnosti, že slovenská „mafia... má naďalej vplyvnú ústrednú postavu... Roberta Fica.“ Keď som je oznámil, že podávam žalobu, rozsypala sa (rozumej pani Balogová) a prinútila rakúskeho redaktora Kuriera, aby to na druhý deň vzal na seba, že si to vymyslel on. Novinári ako Balogová sú hrdinami len pri počítačoch. Aj to, ako sa dnes mlčky pozerajú na zlodejstvá OĽaNO pri právnych službách právnika Miškoviča, alebo ako B. Kollár vyťahuje do svojich firiem štátne peniaze, svedčí o ich falošnosti.

Úžasný je pokus denníka SME z 22. februára 2019, keď uverejnením rozhovoru s talianskym novinárom C. Boninim chcel presvedčiť Slovensko, že som ako predseda vlády telefonoval s Vadalom, čo malo byť korunným dôkazom o mojom prepojení na taliansku mafiu. Čo je samozrejme čistý výmysel. Keď si prečítate otázky a odpovede talianskeho novinára, posúďte, kto tu je idiot:



„Ako sa Vám podarilo získať informáciu o telefonáte medzi Ficom a Vadalom? Nemôžem to povedať, lebo je to profesionálne tajomstvo.“



„Viete presný dátum rozhovoru? Nie, presný dátum nevieme.“



„Viete, o čom sa rozprával Fico s Vadalom počas telefonátu? Nie, nepoznáme obsah rozhovoru.“



„Je pravda, že rozhovor sa niesol v priateľskom duchu? Áno, to je pravda.“ (sic!)

V sobotu 15. augusta 2020 denník SME uverejňuje rozhovor s podnikateľom Z. Kollárom. Na titulnej strane hneď použije názor najspravodlivejšieho človeka na planéte: „... Daniel Lipšic označuje podnikateľa (Z. K.) za mafiána.“ Podľa denníka SME Z. Kollár v rozhovore vysvetľuje, okrem iného, aké má vzťahy s Robertom Ficom. Na otázku, aký má vzťah s Ficom, Z. Kollár odpovedá úplne jasne a pravdivo: „Nikdy sme spolu nekomunikovali.“ Samozrejme, že redaktori denníka SME vedia, že nemám nič s p. Kollárom, ani ho len nepoznám. Ak robia rozhovor s človekom, ktorý je podľa Lipšica mafiánom, nemôžu predsa obísť moje meno, aj keď tam nemá čo robiť. V SME vedia aj to, za ktorou novou politickou stranou p. Kollár stojí, ktorému politikovi robí osobného finančného menežéra, ale to je nepodstatné. Dilema Penty ich jednoducho vedie k takýmto úletom.

Prečo chcem denníku SME poďakovať? Za dnešný príspevok (utorok 18. augusta 2020) pod názvom „Aj okolo Fica viackrát tiekli čierne peniaze.“ Ide o úpornú snahu zareagovať na moje tvrdenie, že som nikdy nebol podozrivý, na rozdiel od Matoviča, Kollára, či Kisku, zo žiadnej ekonomickej trestnej činnosti. Denník urobil sumár mojich „káuz“ za dvadsaťjeden rokov riadenia SMERu – sociálna demokracia a desať rokov vo funkcii predsedu vlády. Samozrejme, vyniká údajné pitie koly so S. Haščákom, spolumajiteľom denníka SME, potom fľaša koňaku, ktorú som dal doktorovi a ďalšie dve sú nezrozumiteľné výplody denníka SME vo veci financovania SMERu a môjho prepojenia na nákup obrnených vozidiel v Českej republike (!). Čiže denník SME len potvrdil moje slová, že som nikdy nebol podozrivý zo žiadnej ekonomickej trestnej činnosti. Ak by som bol, uznajte dámy a páni, to by obsah denníka SME vyzeral inak. A za takéto uznanie mojej verejnej činnosti patrí denníku SME veľká vďaka. Ani si len neuvedomuje, akú službu mi dnes urobil.